Ivan Leko over ‘duel’ tussen Refaelov en Holzhauser en onrealistische verwachtingen: “Waarom zouden wij kampioen moeten spelen?”

Van de ene persbabbel naar de andere. Amper veertien uur nadat Ivan Leko in Linz de derde Europese zege analyseerde, zaten we met de Kroaat samen op de Bosuil. Ludogorets geklopt, Tottenham geklopt, nu ook LASK geklopt. De Europese overwintering wenkt, dus uiteraard is Leko “heel trots” op zijn spelers.

“Ik ben vooral trots op de progressie die ze in vijf maanden tijd hebben geboekt. Soms zijn de resultaten goed, soms nog iets minder, maar ik zie op trainingen en in de wedstrijden dat ze er echt op vooruit zijn gegaan. Jullie kennen deze spelers toch ook al langer? Dan zien jullie dat toch ook? We moesten 3-0 winnen tegen Standard, we verdienden niet te verliezen op Anderlecht en in Oostende waren we ook de betere ploeg. Dat waren allemaal goeie prestaties. Ik snap dat jullie (de media bedoelt hij, red.) naar de resultaten kijken, maar… We wonnen al onze key games, hoor: de bekerfinale, de derby, onze eerste Europese match op Ludogorets, de match tegen Tottenham en die van gisteren.”

Door die overwinningen, en door het feit dat Antwerp ook náást het veld aan het uitgroeien is tot een echte topclub, verwachten sommige mensen – journalisten, supporters,… – nog méér. Maar daar moet Leko steeds mee lachen. “Schrijf gerust dat we kampioen moeten worden, mij niet gelaten. Maar ik vind het grappig. Vorig seizoen vond iedereen het al een mirakel dat deze club Play-off 1 haalde. En nu zouden wij zogezegd eerste moeten staan. Met allemaal spelers die vorig seizoen op de bank zaten: Hongla, Seck, Miyoshi,… Ohlala…” (grijnst)

Refaelov, die stond vorig seizoen wél al in de basis. Maar onder Leko is hij alleen nog maar bepalender geworden. Hij scoorde in al die sleutelmatchen waar Leko naar verwees. Daarom dat hij ook een van de favorieten lijkt te worden voor de Gouden Schoen. Op dit moment lijkt het zelfs een duel Rafa versus Rapha (Holzhauser) te worden. Als Leko moet kiezen, weet hij het wel. “Lior won een trofee en scoorde tegen Tottenham. Met alle respect, maar dat is toch nog iets anders dan met Beerschot tegen Moeskroen en Zulte Waregem scoren. Ik vind de Rapha van Beerschot een heel goeie speler, maar onze Rafa bewees het toch op een hoger niveau.”