Lamkel Zé naar Gent? Wim De Decker reageert op opvallende foto die de ronde doet: “Ik zou nooit zulke schoenen dragen”

Opvallend berichtje op de sociale media van Didier Lamkel Zé. Donderdag was het enfant terrible van Antwerp immers op bezoek in de Ghelamco Arena en dat wilde hij maar wat graag delen met zijn volgers. Meteen werd er online duchtig gespeculeerd over de plannen van Lamkel Zé, vooral omdat één van de personen die ook aanwezig waren in de skybox toch wel wat leek op Wim De Decker, coach van AA Gent.