Dit fenomenaal verslag schreef een scout van FC Barcelona over de 17-jarige Diego Maradona: “Buitengewoon talent”

De voetbalwereld is al twee dagen in een staat van rouw na het overlijden van Diego Maradona. Overal duiken nu boeiende verhalen op over de Argentijnse legende. Zoals dat van de Barcelona-medewerker die ‘Pluisje’ ging scouten in Argentinië.

In 1978 speelde de 17-jarige Maradona voor Argentinos Juniors, dat hem een paar jaar later zou verkopen aan Boca Juniors. Beide teams speelden dat jaar tegen elkaar en daarbij was ene Cesar Luis Menotti aanwezig. Die was daar op vraag van FC Barcelona, om Maradona te scouten.

Foto: Photo News

Dit waren, volgens Marca, zijn conclusies over de superster in wording.

FYSIEKE CONDITIE: Zeer goed, buitengewoon. Snelheid: 9,5. Startsnelheid: 9,5. Snelheid met de bal: 9,1. Beweeglijkheid: 9,5. Sprongkracht: 8.

MORELE CONDITIE: Mentale kracht: 10. Kracht om af te zien: 10. Concentratie: 10. Persoonlijkheid: 10. Ego: 0.

TECHNIEK: Onverslaanbaar. Buitengewone, effectieve en precieze dribbelaar. Excellent qua kracht. Buitengewone moed. Buitengewone efficiëntie. Zeer goed schot. Geweldige passer. Totale accuraatheid. Complete visie op het spel. Middelmatige kopper. Goeie leider. Buitengewoon sterk in het bijhouden van de bal.

TACTISCH: Compleet voetbal IQ. Verstaat het spelletje volledig.

CONCLUSIES. Hij is nog jong want geboren op 30 oktober 1960. Maar een supertalent met grote technische kwaliteiten, dribbelt zeer makkelijk. Scoort graag, maar is ook bereid de bal af te geven naar een vrijstaande ploegmaat. Schermt de bal uitstekend af en passt bijzonder efficiënt. Zijn korte passjes en schoten zijn pure wonderen. Onwaarschijnlijke acceleratie.

Barcelona kocht Maradona in de zomer van 1982 voor 7,2 miljoen euro. Op dat moment een record. Hij zou er twee seizoenen spelen alvorens te verhuizen naar Napoli. Der Argentijn scoorde 30 keer in 43 optredens voor Barça.

