Wim De Decker toont zich na Europese uitschakeling strijdvaardig: “Op korte termijn opnieuw drie centrumspitsen”

Ondanks de thuisnederlaag tegen Rode Ster Belgrado blijft Wim De Decker bijzonder monter en combattief. Ook in aanloop naar de partij van komende zondag tegen Zulte Waregem wil de Gentse coach zich allerminst verstoppen achter excuses, al blijft het nijpend gebrek aan offensieve stootkracht nog eventjes acuut. Voor Roman Yaremchuk en Laurent Depoitre komt de partij tegen Essevee sowieso te vroeg maar Tim Kleindienst mag stilaan hopen op een plekje in de Gentse wedstrijdkern.

“Yaremchuk zit sinds een week in isolatie, op zaterdag zal hij voor het eerst opnieuw getest worden, maar de kans is klein dat dit een negatief resultaat oplevert”, sprak De Decker vrijdagmiddag klare taal over zijn Oekraïense aanvaller. “Ook Laurent Depoitre komt stilaan terug van die spierblessure maar we bekijken het dag per dag. Tim Kleindienst testte eventjes geleden ook positief en was echt heel ziek. Vanochtend werkte hij nog een training af, afhankelijk van een eventuele reactie zullen we beslissen met het oog op de partij tegen Zulte Waregem.”

Desondanks ziet De Decker stilaan licht aan het einde van de tunnel en koestert hij al hoge verwachtingen over de inbreng van zijn drie ‘echte spitsen’: “Een targetman is natuurlijk belangrijk. Maar ik kan jongens zoals Bukari niets verwijten. Osman doet formidabel zijn best maar als Rode Ster een heel laag blok zet, dan heeft hij nauwelijks nog ruimtes om zijn actie te maken. We hopen onze centrumspitsen dan ook alle drie op korte termijn te recupereren. En dan zullen we ook weer het echte Gent zien, met voldoende interne concurrentie waarbij iedereen scherp zal moeten zijn.”

Toch zijn er ook nog enkele jongens die dit weekend zeker nog niet in aanmerking komen voor een selectie: “Plastun is er dit weekend zeker nog niet bij. Hij is heel ziek, weliswaar geen covid. Marreh zal er ook nog niet bij zijn.Roef traint al een poosje mee. Die kunnen we zeker bij de selectie verwachten”, had De Decker toch ook nog wat goed nieuws te melden. Anderzijds beseft de Gentse coach dat er toch nog wel wat werk aan de winkel is.

Foto: BELGA

“Na elk verlies heb je die eerste 24 uur nog veel emoties. Het gevoel dat we niet kregen waar we recht op hadden overheerst nu zeker nog. Maar in de competitie hebben we wel zeven op negen gepakt. Ik verwacht zondag wel opnieuw een gretig AA Gent te zien. Maar die match van zondag komt heel snel, al is dat normaal bij een club als Gent. We moeten wel nog niet teveel omhoog kijken. Maar als je eens drie punten pakt, gaat het snel.”

Een hoofdrol in die remonte lijkt meer dan ooit weggelegd voor Vadis Odjidja. De Gentse aanvoerder kreeg donderdag tegen Rode Ster Belgrado preventief rust maar zou stilaan opnieuw toegroeien naar zijn topvorm: “Ik vind dat hij zeer positief evolueert en ook heel actief ‘bougeert’ in de club”, verwees De Decker expliciet ook naar het belang van zijn kapitein naast het veld. “Allicht ook omdat hij zelf ook voelt dat hij stilaan op zijn beste niveau komt. Dan is het zaak om hem zo lang mogelijk op dat peil te blijven.”

“Dat probeerden we ook enkele weken terug maar dan moest hij er toch weer even uit. Gisteren hadden we in samenspraak met hem afgesproken – omdat hij nog niet zoveel groepstrainingen kon afwerken – om niet te starten.Maar nu verwacht ik wel dat hij gewoon mee in het proces kan stappen. Hij is heel belangrijk voor ons. Als je ziet hoe hij gisteren ook weer invalt. Aan de bal is hij zo sterk. En zulke jongens heb je er graag ook bij. Zeker als ze ook mee de kar trekken zoals Vadis.”