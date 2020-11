KV Mechelen-coach Vrancken: “Beerschot is de favoriet zondag, maar we gaan ze pijn doen”

KV Mechelen kijkt zondag rivaal Beerschot in de ogen. Met de wederoptredende Defour, maar zonder De Camargo. De ontmoeting brengt uiteraard herinneringen aan de felbevochten promotiestrijd van twee seizoenen geleden naar boven. Ook bij Wouter Vrancken. “Toen ik hoorde dat Lawrence Visser de scheidsrechter wordt, dacht ik meteen terug aan de promotiefinales”, knipoogde hij vrijdag op zijn persbabbel.

Vrancken begon met goed nieuws over Defour. De ex-international ondervond geen reactie aan de kuit en trainde ook vrijdag probleemloos met de groep. Voor De Camargo komt de partij tegen de Mannekes te vroeg. “Igor hervatte de looptrainingen, maar kreeg toch weer last”, lichtte Vrancken toe. “Hij heeft noodgedwongen een stap achteruit moeten zetten.” Met de knie van Gustav Engvall gaat het stilaan weer wat beter. De Zweed traint opnieuw mee, maar zal tegen Beerschot niet in de selectie zitten.

Strijdbijl begraven

In aanloop naar KV Mechelen – Beerschot kwamen vanzelfsprekend de zes confrontaties in 1B nog eens ter sprake. Ook bij Vrancken? “Toen ik hoorde dat Lawrence Visser (die destijds de tweede promotiefinale floot, red.) de scheidsrechter wordt, wel ja. (lacht) Hopelijk schat hij de penaltyfases (waar toen de 1-1 uit voortkwam, red.) deze keer beter in. Verder is deze match voor mij niet specialer omwille van het recente verleden. Het voornaamste is dat beide clubs weer spelen waar ze thuishoren. Natuurlijk was die rivaliteit in 1B voor de buitenwereld welgekomen. Dat heeft het seizoen kleur gegeven. Maar over de vele extra-sportieve zaken waren wij natuurlijk niet tevreden, omdat we er met de staf en de spelersgroep geen vat op hadden. Ondertussen is de strijdbijl begraven, mede omdat er zoveel veranderd is.”

Geen Eleke of Suzuki

Zoals de waardeverhoudingen. “In 1B waren wij de grote favoriet, da’s nu anders”, beseft Vrancken. “Beerschot haalde deze zomer twee spitsen (Eleke en Suzuki, red.) in huis voor elk anderhalf miljoen euro. Tja, dat hebben wij niet gekund. Op papier is Beerschot zondag de favoriet. Zij staan bovenin, wij voorlopig onderin. Maar we bewezen dit seizoen dat we tegen elke club kunnen winnen, en zodoende onder onze waarde gerangschikt staan. Ook Beerschot gaan we pijn doen.” De promovendus telt, met een match meer gespeeld, dertien punten meer dan Malinwa en staat op een onverwachte tweede plaats. “Verrassend, maar zeker niet gestolen”, vindt Vrancken, die samen met Hernan Losada de trainerscursus volgde. “Hernan heeft een bepaald voetbal in de ploeg gebracht dat van lef getuigt. Maar zoals iedere wedstrijd kijk ik niet te veel naar de tegenstander. In onze vorige match tegen Zulte Waregem (1-2 winst, red.) toonden we zowel voorin als achterin efficiëntie. Dat vertrouwen nemen we mee naar zondag.”