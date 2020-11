OHL-kapitein Frédéric Duplus niet drie maar zes maanden out: “Gigantische domper”

Frédéric Duplus, de aanvoerder van OHL, is niet drie maanden out zoals eerder bericht maar minstens zes maanden. In Leuven zijn ze behalve hun kapitein ook hun defensieleider kwijt. “Een gigantische domper”, zegt coach Marc Brys. Eerder dit seizoen zag OHL met Kenneth Schuermans al een andere vaste waarde achterin voor twaalf maanden uitvallen.

Bij een zduel met STVV-middenvelder Durkin brak Duplus vorige maandag zijn scheenbeen. Ondertussen is het definitieve verdict bekend. De Fransman kreeg bij een operatie een metalen pin naast het scheenbeen ter ondersteuning en staat voor een revalidatie van minstens zes maanden. “Dat is geen gigantische domper”, aldus Brys. “Ten eerste sportief, want vorige week was hij nog een van de enigen die niveau haalde. Maar het is ook een alom gerespecteerde kapitein die enorm veel gewicht heeft in de kleedkamer. Hij heeft het momenteel zelf lastig met de verwerking.”

Alsof OHL nog niet genoeg defensieve kopzorgen heeft, is maandag ook Derrick Tshimanga onbeschikbaar op Antwerp. Hij liep een kleine stressfractuur op en sluit midden volgende week weer aan op training.

Foto: Photo News

Vorige week gaf Brys al aan dat voorin zowel Henry, Sowah als Mercier met kleine kwaaltjes kampen. Die zijn nog niet van de baan. “Het probleem stelt zich nog altijd, maar ik heb weinig opties om te variëren, dus we moeten ermee verder”, aldus de OHL-coach. “We moeten niet te veel zeuren, dat geraakt wel opgelost.”

“Geen Antwerp-fan”

Met een onthoofde defensie en aanvallers met kleine pijntjes moet OHL maandag naar Antwerp, dat in de Europa League donderdag nog zijn vorm bewees. “Zoals jullie waarschijnlijk weten ben ik helemaal geen Antwerp-fan, maar ik vind het wel de meest evenwichtige ploeg in België”, zegt Brys.”Ze hebben alles: een goeie coach, veel metier, snelheid, creativiteit, stabiliteit en slimheid. We moeten onze plaats kennen, het zal zeer moeilijk worden om hen partij te geven. En toch starten we met het idee dat het altijd mogelijk is om punten te sprokkelen.”