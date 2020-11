Aantal Belgen die in actie komen in de Jupiler Pro League bereikt dieptepunt: twee spelers op drie komt uit het buitenland

Alarmfase zwart-geel-rood in de Jupiler Pro League. Van de 249 voetballers die de 18 ploegen in 1A in hun laatste competitiewedstrijd het veld in stuurden, hebben slechts 84 de Belgische nationaliteit. Dat wil zeggen dat intussen twee op drie spelers in de hoogste klasse van ons voetbal uit het buitenland komen.