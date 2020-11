Meer labo’s in ons land produceren verslavende Crystal Meth en dumpen gevaarlijk afval

Hasselt / Heist-op-den-Berg - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag straffen tot 10 en 11 jaar en zware geldboetes uitgesproken in een dossier van aanmaak van synthetische drugs. 400.000 euro is verbeurd verklaard. Toch gaat het hier maar om het topje van de ijsberg, zegt Bruno Copin van het parket Limburg die zich onder meer zorgen maakt over de toenemende productie van het gevaarlijke Crystal Meth.

De leden van de organisatie die nu werden veroordeeld dumpten het chemisch afval, wat overblijft na de productie van synthetische drugs, onder meer door een vat in een bestelwagen te plaatsen en een gat in de bodemplaat te maken om zo de chemicaliën al rijdend te lozen. Ze lieten ook vaten met afval achter in de natuur of lieten het goedje in de riolering lopen.

Het onderzoek kwam op gang nadat op 7 en 9 februari 2017 in Pelt 160 en 50 vaten met drugsafval werden aangetroffen. Die ontdekking bracht de speurders naar een loods op de Hamonterweg in Hamont-Achel, waar het lab geïnstalleerd was. Enkele beklaagden bleken ook achter een drugslab in Heist-op-den-Berg (Antwerpen) te zitten. M. W. zat achter de productielocatie in Heist-op-den-Berg. Het ging in totaal om twintig beklaagden, die allemaal samen veroordeeld zijn tot 90,5 jaar cel en tot 400.000 euro aan boetes. Het totaalbedrag dat verbeurdverklaard is, loopt op tot 400.000 euro.

Volgens het parket Limburg werden vorig jaar 14 labo’s opgerold en 23 afvaldumpingen van chemisch afval afkomstig van drugslabo’s vastgesteld. In de eerste tien maanden van 2020 zat men al aan 15 dumpingen en werden 14 labo’s ontdekt.

“Dit is vermoedelijk slechts 20% van het totale aantal”, zegt Bruno Copin van het parket Limburg.

“De problematiek van synthetische drugsproductie is in Limburg, omwille van de geografische ligging van onze provincie nabij Nederland, exponentieel hoger dan elders in het land. 70% van de ontdekte labo’s werden in Limburg opgezet en bleken vaak aangestuurd vanuit Nederland. “

“Meer labo’s worden uitgerust om het extreem verslavende Crystal Meth te produceren”, stelt het parket vast. Deze criminaliteit gaat vaak gepaard met interne afrekeningen

Ook opvallend is dat de winsten omvangrijk zijn en geïnvesteerd worden onze legale economie, zegt het parket.

“De evolutie zorgt voor een hele reeks aan zeer ernstige gezondheidsrisico’s en economische risico’s voor onze burgers. Dank maar aan de kinderen die in de bossen van Zutendaal in de zomer van 2015 met hun fiets door drugsafval reden en zeer ernstige brandwonden opliepen.”

Het parket roept burgers op om verdachte gedragingen te melden op het anonieme drugmeldpunt (gratis nummer 0800/20877). Dit kan gaan om nachtelijke activiteiten, een vreemde geur, verdachte vaten in een gracht of bos, …