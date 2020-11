NMBS verhoogt aantal tarieven op 1 februari

De NMBS past op 1 februari naar jaarlijkse gewoonte haar tarieven aan. De spoorwegmaatschappij maakt zich sterk dat de verhoging onder de inflatie uitkomt. De formules voor ritten naar de buurlanden worden eenvoudiger.

De NMBS zegt te willen blijven inzetten op het aantrekkelijker maken van de trein voor vrijetijdsreizigers, naast het klassieke pendelverkeer. De prijzen van onder meer de losse tickets voor senioren (7,2 euro heen-en-terug), jongeren (6,6 euro) en om de fiets mee te nemen (4 euro per rit), blijven daarom ongewijzigd. Een standaardticket wordt gemiddeld 0,65 procent duurder. De woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen worden 1,95 procent duurder.

Wel aanzienlijk duurder worden de speciale Youth Holidays-passen, waarmee jongeren tot 26 jaar tijdens de schoolvakanties een week of een maand onbeperkt met de trein kunnen reizen. Die tickets zullen respectievelijk 18 (+20 procent) en 29 euro (+16 procent) kosten vanaf 1 februari. Het tarief van die tickets was al enkele jaren niet meer aangepast, en de formule blijft volgens de NMBS zeer aantrekkelijk.

Ook de tienrittenkaarten maakt de NMBS duurder, maar daar valt wel aan te ontkomen door ze via de app digitaal te kopen in plaats van op papier. De NMBS lanceert die mogelijkheid begin volgend jaar. De digitale Standard Multi (de vroegere Rail Pass) voor tien reizen in 2de klasse blijft 83 euro kosten, tegen 86 euro op papier. Voor de jongerenkaart Youth Multi (vroeger Go Pass) wordt dat 53 euro, tegen 55 euro voor de papieren rittenkaart.

De NMBS vereenvoudigt tot slot de tarieven voor korte grensoverschrijdende reizen naar de buurlanden, en versoepelt ook de reisvoorwaarden. In veel gevallen wordt reizen daardoor goedkoper, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Er komt een uniform tariefaanbod naar alle bestemmingen, gebaseerd op het aantal afgelegde kilometers. Jongeren, senioren en weekendreizigers krijgen 30 procent korting.