Nederlandse spits moet voor de match geblesseerd afhaken… door snijwonden tijdens het douchen

In de rubriek stomste sportongevallen: NAC-speler Sydney van Hooijdonk (20) moet vanavond in de Nederlandse tweede klasse verstek laten gaan voor de wedstrijd tegen TOP Oss. De reden: snijwonden nadat de glazen deur brak toen hij uit de douche stapte.

Nog even douchen dacht Sydney van Hooijdonk. Spits van NAC Breda en zoon van ex-international Pierre van Hooijdonk. Hij had nog twee uur vooraleer hij met zijn ploegmaats opd e bus moest stappen om de trip maken naar Oss, voor het duel van vanavond. maar bij hij het dichtdoen van de glazen douchedeur, duwde hij net iets hard en kwam de deur vast te zitten. In een poging om uit de netelige situatie te ontsnappen, brak het glas in duizend stukjes.

Hij liep een aantal snijwonden op in de pols, de enkel en de lip en werd door zijn moeder naar de eerste hulp gebracht. Een voetbalmatch spelen zit er even niet in. Via social media excuseerde hij zich meteen bij zijn ploegmaats.