Militairen verdwijnen tegen september 2021 van het straatbeeld

Bij ongewijzigd dreigingsniveau verdwijnen alle militairen tegen uiterlijk 1 september volgend jaar uit het straatbeeld. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. De politiediensten nemen vanaf begin volgende maand al een aantal bewakingsopdrachten over, waardoor de afbouw van het aantal militairen op straat kan beginnen.

De operatie Vigilant Guardian ging in januari 2015 van start in een reactie op de ontmanteling van de terreurcel in Verviers en de aanslagen op de redactie Charlie Hebdo in Parijs. Sindsdien patrouilleren militairen op straat en ondersteunen ze de politie bij de bewaking van gevoelige plaatsen.

Tot begin december zijn dat er maximaal 550. Op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wordt Vigilant Guardian opnieuw met een maand verlengd, maar het maximum aantal militairen wordt wel afgebouwd tot 300. De federale politie neemt vanaf 1 december de bewaking van bepaalde locaties over van het leger, wat die afbouw mogelijk maakt. Defensie is daar al langer vragende partij voor, zodat de militairen zich weer meer op hun kerntaken kunnen focussen.

Tegen 1 september 2021 moeten de federale en lokale politie alle bewakingsopdrachten opnieuw hebben overgenomen, als het dreigingsniveau in ons land ongewijzigd blijft tenminste. De politie “garandeert hetzelfde veiligheidsniveau als de militairen”, aldus Defensie in een persbericht.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) reageert tevreden. “Onze militairen hebben vijf jaar lang in onze straten mee ingestaan voor de veiligheid van de Belgische bevolking. We mogen en moeten als maatschappij fier en dankbaar zijn voor het werk dat onze militairen de afgelopen jaren hebben geleverd.” Haar collega van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Annelies Verlinden (CD&V) bedankt de militairen en maakt zich sterk dat de overname van de bewakingsopdrachten door de politie “uiterst professioneel zal verlopen”.