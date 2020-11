Hooggeplaatste Iraanse atoomfysicus omgekomen: Teheran verdenkt Israël

Een hooggeplaatste Iraanse atoomfysicus, Mohsen Fakhrizadeh, is het doelwit geworden van een aanslag en is daarbij bezweken aan zijn verwondingen. Dat bevestigt het Iraanse ministerie van Defensie na enkele uren van onduidelijkheid. Teheran steekt een beschuldigende vinger uit naar Israël.

In de eerste berichten uit Iran klonk het al dat Fakhrizadeh was omgekomen, maar in latere berichten werd gemeld dat de wetenschapper gewond raakte. De auto van Fakhrizadeh werd in een voorstad van hoofdstad Teheran beschoten door “gewapende terroristen”, aldus het ministerie van Defensie. Er zijn “ernstige vermoedens van Israëlische betrokkenheid”, aldus de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif.

“Deze lafheid, met ernstige aanwijzingen van een Israëlische rol, toont de wanhopige oorlogszucht van de daders”, aldus Javad Zarif. De Iraanse minister roept de internationale gemeenschap, en in het bijzonder de Europese Unie, op om deze “schaamtelijke dubbele standaarden te beëindigen en deze handeling van staatsterreur te veroordelen”.

De auto waarin Fakhrizadeh zat werd onder vuur genomen Foto: epa

De 63-jarige Fakhrizadeh maakte deel uit van de Revolutionaire Garde en werd gezien als het brein achter de Iraanse pogingen om atoomwapens te ontwikkelen. Dat geheime programma werd in 2003 stopgezet. Teheran heeft altijd ontkend dat het een eigen atoombom wilde. Volgens het Iraanse persbureau Fars probeert de Israëlische geheime dienst al jarenlang om de Iraniër uit te schakelen.

Tijdens een persconferentie in 2018 zei de Israëlische premier Bejamin Netanyahu “Fakhrizadeh, onthou die naam”. Volgens Netanyahu stond Fakhrizadeh aan het hoofd van het Iraanse kernwapenprogramma. Nog volgens Netanyahu werkte de wetenschapper nadien nog samen met het Iraanse ministerie van Defensie aan “speciale projecten”. Israël geeft voorlopig geen commentaar op het nieuws.