Loodwaarden bij kinderen rond Umicore-site weer gezakt

De lood-in-bloedwaarden van de kinderen van de wijken Moretusburg en Hertogvelden in het Antwerpse district Hoboken, rond de site van materiaaltechnologiebedrijf Umicore, zijn weer gezakt na de piek die er eerder dit jaar te merken was. Dat zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders, die als huisarts in de buurt de resultaten van een nieuw onderzoek toegestuurd kreeg. Branders noemt de cijfers “een opluchting”, maar blijft Umicore om extra investeringen vragen.

“Als ik de cijfers van 20 kindjes in onze groepspraktijk bekijk, zie ik vooral goed nieuws”, zegt Branders. “Bij 10 kinderen die vorige keer ook werden getest, zijn de waarden gezakt. Alle kindjes die boven 10 microgram scoorden vorige keer, zakken daar nu onder. En alle kindjes die boven 5 microgram scoorden, zakken daar ook onder.” In een verder gelegen zone was er wel een peuter die een waarde van 12,2 microgram in het bloed had, stelt Branders.

Branders noemt de evolutie van de waarden “voorzichtig positief”, maar stelt dat er wel nog steeds verder onderzoek moet gebeuren naar de verklaring voor de loodpiek dit voorjaar. “Umicore en de expertencommissie moeten eindelijk alle data op tafel leggen en wetenschappelijk onderbouwde conclusies trekken”, vindt ze. Branders meent ook dat Umicore “al zijn brains en middelen moet inzetten om de waarden stelselmatig naar het nulpunt te brengen”.

Umicore stelde de voorbije maanden voor dat er een bufferzone rond de site zou worden gemaakt door een vrijwillige verhuis van buurtbewoners. “Dat heeft geen enkele zin”, meent Branders. “Het slopen van zone 1, het dichtst bij het bedrijf, verandert geen microgram aan de waarden van de kinderen in zone 2 of 3. Je moet het probleem aanpakken bij de bron, en die is nog steeds afkomstig van de bedrijfsterreinen.”