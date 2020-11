Macron geschokt door nieuw geval van politiegeweld: “Aangevallen door mensen die me eigenlijk zouden moeten beschermen”

Nadat eerder verschillende politici en bekende Fransen hun ongenoegen hadden geuit, heeft nu ook president Emmanuel Macron “geschokt” gereageerd op beelden waarop te zien is hoe muziekproducent Michel Zecler (41) door drie politieagenten wordt afgeranseld in zijn eigen studio. Het incident zet de discussie over politiegeweld in Frankrijk op scherp, nadat agenten maandag een tentenkamp van vluchtelingen hardhandig ontruimden.