Eén jaar na euthanasieproces Tine Nys schrijft vrijgesproken psychiater Lieve Thienpont een boek: “Praten met Tine helpt me nog steeds”

“Het hof van assisen was niet de plaats om een ethische discussie over euthanasie te voeren. Maar aan de andere kant: als je pioniert, moet je ook bereid zijn om in de gevangenis te zitten.” Bijna een jaar na het veelbesproken euthanasieproces rond Tine Nys blikt de vrijgesproken psychiater Lieve Thienpont (68) openhartig terug op de rechtszaak die tien jaar van haar leven heeft gekost. “Er zijn veel onwaarheden verteld, maar voor de familie Nys blijft mijn deur openstaan.”

“Ik droom dat ik in de gevangenis zit. We slapen op luchtmatrassen in een soort stal met zwarte granieten tussenschotten.” Neen, de rest van haar dagen in de gevangenis slijten was niet dé hoofdbekommernis ...