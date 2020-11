Politie pakt jongeman op die valse corona-attesten verkocht

Brussel - De Brusselse lokale politie heeft donderdag een 18-jarige jongeman opgepakt die via sociale media valse corona-attesten aan de man probeerde te brengen. De man gebruikte daarvoor vervalste attesten van een Brusselse arts.

De jongeman had op Snapchat een bericht geplaatst waarin hij meldde dat hij medische attesten verkocht die mensen toelieten thuis te blijven van hun werk of van school. Naargelang de duur van de afwezigheid vroeg hij 10 of 20 euro per attest.

Daarnaast verkocht de jongeman ook valse attesten van een positieve Civud-test, aan 40 euro per stuk, en vervalste loonfiches aan 50 euro per stuk, of 120 euro per drie stuks. Om de valse attesten te maken had de man een attest van een echt laboraborium gebruikt en er de naam van de Brusselse arts op gezet. Het was die arts zelf die naar de politie stapte.

Bij zijn arrestatie bleek de jongeman in het bezit van twee gsm’s, 6 sim-kaarten en 280 euro. Hij bekende dat hij al een tweetal weken bezig was met zijn handeltje. De jongeman, die bij de politie al gekend stond voor drugbezit, slagen en verwondingen, bedreigingen, diefstal, wapenbezit en afpersing, werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.