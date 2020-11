Lockdown of niet, de Joodse gemeenschap blijft feestvieren: “Normaal zijn er 400 gasten, dit was in familiale kring”

Feestverbod of niet, in de Joodse gemeenschap in Antwerpen blijven ze vieren. Voor de derde keer al deze week moest de politie een deur forceren om een feest stil te leggen. De tafels waren gedekt voor 120 man. “Deze zijn stilgelegd, maar vier of vijf andere feesten zijn wel gewoon kunnen doorgaan”, zegt een rabbijn. En een andere Joods-orthodoxe vooraanstaande: “Op een Joods huwelijk zijn normaal 400 gasten. Dit zijn feesten in familiale kring. Alleen hebben wij gewoon grote families.”