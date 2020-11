Amper een tennisveld groot, maar kampioen in opnemen van CO2: de Miyawaki-bossen, nu ook in Vlaanderen

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek -

Erin gaan wandelen is onmogelijk. Maar toch moeten we grote fan zijn van de kleine bossen van de 92-jarige Japanse botanicus Akira Miyawaki. Ze zijn niet groter dan een tennisveld, enorm dicht beplant en hyperefficiënt. Ook in Puurs zagen ze er de voordelen van in. Daarom werd er vrijdag zo’n ‘klein woud’ aangeplant.