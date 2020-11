“Deze maatregelen getuigen van gezond verstand en politieke moed”

“Als we deze maatregelen vergelijken met de maatregelen in het buitenland, getuigt dit van gezond verstand en politieke moed”, zo reageert epidemioloog Pierre Van Damme (UA) op VTM Nieuws. “Ik ben vooral heel blij dat naar de wetenschap is geluisterd”, zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven).

Van Damme volgt de redenering van het Overlegcomité. “We verwachten veel van de mensen. We weten ook waarom. We gaan niet de inspanning van de afgelopen vier weken vergooien op enkele dagen tijd”, aldus Van Damme.

De epidemioloog reageert ook op de berichten dat mensen over de grens zouden gaan voor een kappersbeurt omdat de kapperszaken in ons land langer gesloten moeten blijven. “Dit valt niet onder de essentiële verplaatsingen”, aldus Van Damme. Hij roept op om “geen achterpoortjes” te zoeken.

Ziekenhuizen

“Ik ben vooral heel blij dat naar de wetenschap is geluisterd”. Dat heeft intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) in het VTM Nieuws gezegd in een eerste reactie op de beslissingen van het Overlegcomité.

Volgens Meyfroidt erkent het Overlegcomité dat het nog steeds erg zwaar is in de ziekenhuizen. “Men ziet wel de dalende trend, maar zitten nog dicht bij de piek van de eerste golf”, aldus Meyfroidt. “Het stormt nog stevig in onze ziekenhuizen.”

Dat de sociale maatregelen niet of amper versoepeld worden in de kerst- en nieuwjaarsperiode is volgens Meyfroidt “dubbel”. “Zeker wij in de zorg die een heel jaar hard gewerkt hebben, snakken naar een kerst in familiekring, maar we begrijpen ook dat het niet anders kan. Bovendien is het voor mensen in de zorg niet ongewoon om eens een kerst over te slaan.”

Geert Meyfroidt Foto: Guy Puttemans

“We moeten doorbijten”

Microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) stelt dat de beslissing van het Overlegcomité om tijdens de feestdagen nauwelijks versoepelingen te doen rond sociaal contact, de juiste is. “Ik begrijp dat dit voor veel mensen moeilijk is, maar we moeten nog even doorbijten”, zegt hij. “De winter moet nog beginnen en het virus verspreidt zich het best in gesloten en slecht geventileerde ruimtes.”

Professor Goossens stelt dat op andere vlakken de maatregelen in lijn liggen met de buurlanden en dat het nog wat af te wachten valt hoe de feestdagen daar precies zullen verlopen. “In Nederland heeft men versoepeld en zie je de cijfers opnieuw stijgen, zo zie je maar”, zegt hij.

“Het virus is erg onvoorspelbaar en tijdens de winterperiode is het veel moeilijker om het weer onder controle te krijgen dan tijdens de lente en zomer. December en januari zijn wat dat betreft moeilijke maanden, ook al omdat er nog andere infectieziektes bijkomen.”

Volgens Goossens moeten we ons optrekken aan het goede nieuws rond de vaccins die in aantocht zijn. “Hopelijk worden die resultaten bevestigd en zijn we zo op weg naar een beter volgend jaar”, geeft hij aan.

“Onze testcapaciteit zal ook groot genoeg zijn om de situatie te beheersen van zodra het virus onder controle is. Laat ons nu eerst afwachten wat de heropening van de winkels voor impact zal hebben. De heropening van de scholen lijkt alvast goed verlopen te zijn, maar we moeten waakzaam zijn. Een derde golf kan zeker de zorg echt niet meer aan, ik zie de mensen nu al op de toppen van hun tenen lopen en doodmoe zijn, op een bepaald moment wordt dat te veel.”