Horeca Vlaanderen vindt het vreemd dat zij niet vermeld worden: “Het is Black Friday, maar voor onze sector is het Bloody Friday.”

“Het is vreemd dat een sector met dezelfde toegevoegde waarde als de farmaceutische sector niet werd vermeld.” Zo heeft Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen bij VTM Nieuws gereageerd op de persconferentie van de overheden. “Het is Black Friday, maar voor onze sector is het Bloody Friday.”

“Ik ga ervan uit dat tot 15 januari zeker niets kan”, zegt De Caluwe. Ook in de eerste lockdown gingen eerst de winkels weer open en dan pas de horeca. “Als er aanpassingen moeten komen aan onze protocollen, kunnen we daarover praten.”

De topman van Horeca Vlaanderen riep de overheid ook op om afspraken te maken met buurlanden over gelijke regels. “Dat zou logisch zijn en verwarring vermijden.” Ook is nieuw overleg nodig over steunmaatregelen, meent hij. “Tot het einde van het jaar zijn we al een kleine 8 miljard euro kwijt.”