Kylian Hazard zet zichzelf buitenspel bij Cercle Brugge door losse houding en zit weer niet in de selectie

Weer geen Kylian Hazard in de selectie van Cercle voor de match van zaterdag tegen Racing Genk. Voor de derde opeenvolgende keer al moet de broer van Eden en Thorgan plaatsnemen in de tribune.

De achterban van Cercle reageert kritisch op de niet-selectie van Kylian Hazard en hengelt naar de reden. Ook al omdat er op links niet direct een alternatief is.

Bij Cercle wil men liever niks kwijt over de ware toedracht maar Kylian Hazard heeft wel zijn lot in eigen handen. Hij liep er te vaak de kantjes af en trainer Paul Clement kon de aanvaller door zijn losse houding niet langer handhaven in de groep. Hazard reageerde daar nogal luchtig op en gaf de afgelopen twee weken niet direct de indruk dat hij zijn leven wilde beteren en graag opnieuw zijn plaats wilde afdwingen. Donderdag moest hij bijvoorbeeld trainen met de groep die op woensdagavond tegen Moeskroen geen minuten had gepakt, maar Hazard had zijn GPS vergeten aan te doen en sloot pas na het eerste rondje aan. Niet bepaald een houding om Clement snel van gedachten te doen veranderen.