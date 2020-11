Veelbelovende voetballer (21) crasht peperdure Mercedes omdat hij bocht te snel neemt: “Ik ben een idioot”

Joe Willock (21) was vorige week zaterdag op weg naar een training van zijn Britse voetbalclub Arsenal toen hij een bocht iets te snel nam en de controle over zijn Mercedes G-Klasse verloor. De aanvallende middenvelder crashte in de berm, maar raakte niet gewond. “Hij was een beetje onder de indruk”, aldus de ooggetuige die hem te hulp snelde. “Ik zei dat hij die bocht te snel had genomen. ‘Ik weet het, ik ben een idioot’, zei hij.” Willock liet de crash van zijn voertuig ter waarde van 155.000 euro niet aan zijn hart komen en stond de dag erna al op het veld tijdens de wedstrijd Arsenal -Leeds.