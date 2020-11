Portret van “meester Frank”, de vicepremier die geen tegenspraak duldt : “Een compliment van hem krijgen is het allerhoogste wat je kan bereiken”

Hoe hard de anderen op het Overlegcomité ook probeerden, versoepelen met kerst is voorlopig niet aan de orde. Verrassend is dat niet: Frank Vandenbroucke (SP.A) had aangekondigd dat het daarvoor te vroeg was. En als de 66-jarige minister van Volksgezondheid iets zegt, dan blijft dat doorgaans zo. Portret van de politicus die bekendstaat om zijn eigenzinnige koppigheid. “Ooit een compliment krijgen van Vandenbroucke, dat lijkt me het allerhoogste wat je kan bereiken.”