Deinze wordt voorlopig derde in 1B na late zege tegen Club NXT

Geen tweede opeenvolgende zege voor Club NXT dat vrijdagavond verloor tegen een stevig Deinze na een late goal van topscorer Lennart Mertens. Met 18 punten worden de ambitieuze Oost-Vlamingen nu voorlopig derde.

Club NXT had moed geput uit de zege van vorige week thuis tegen Lierse Kempenzonen. De eerste zege dit seizoen voor de jonge ploeg die deel 1 van het leerproces achter de rug heeft en nu volwassener speelt. Dat bleek ook vrijdag in Deinze waar de thuisploeg wel domineerde en de beste kansen kreeg maar het jonge Club stond goed in de organisatie en Shinton was als sluitstuk bij de les. Deinze, met Alessio Staelens als één van de betere krachten, had halfweg minstens een doelpuntje verdiend. Van Den Keybus keerde na een kleine blessure terug in de basis bij Club NXT, dat Dutoit nooit echt op de proef kon stellen.

Ook de tweede helft bracht weinig verandering in het spelbeeld. Club NXT voetbalde verzorgd zonder echte kansen af te dwingen, ook al was er af en toe een geslaagde uitbraak via Baeten. De thuisploeg zocht verwoed maar vond geen openingen. Op het uur bracht coach David Gevaert spits Dylan De Belder in voor een niet onaardig begonnen maar al vrij snel uitgebluste Vargas.

Daar is Mertens weer

In dergelijke matchen durven de stilstaande fases nog wel eens doorslaggevend zijn. Zo devieerde Siebe Blondelle de goed getrapte corner van Staelens ei zo na in doel, maar gelukkig voor Club en Shinton ging de bal kort bij de tweede paal naast. Uitstel van executie echter want Deinze bleef drukken, Shinton twijfelde even bij de voorzet van Staelens en wie anders dan doelpuntenmachine Mertens strafte de aarzeling koelbloedig af.

Club NXT moest nu wel komen want in de heenmatch zowat een maand geleden kwam Deinze op zowat hetzelfde moment op voorsprong, maar op een vrije trap kon Van Den Brempt zijn ploeg toen nog een gelijkspel bezorgen. Vrijdag lukte dat geen tweede keer, Deinze nam geen risico’s meer en bracht met Neto nog een extra controleur in voor spits Mertens. In de slotfase verloor de ervaren Blondelle nog even zijn kalmte en gaf nog een vrijschop weg, maar dit keer mikte De Cuyper nipt naast.