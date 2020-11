Herstart van voetbal in lagere reeksen uitgesteld: “Heeft het wel nog zin?”

Het opnieuw opstarten van de voetbalcompetities in de lagere reeksen, voorzien vanaf 9 januari, is uitgesteld.

Bijna zeven weken liggen de competities in de lagere voetbalreeksen nu al stil door de coronacrisis. Bedoeling was om die op 9 januari opnieuw op te laten starten in de veronderstelling dat er vanaf 14 december weer getraind zou mogen worden. Maar die versoepeling komt er niet voor half januari, zo besliste het overlegcomité gisteren. “Als we effectief pas in februari kunnen hervatten, dan moet je je zelfs de vraag stellen of het nog wel zin heeft om opnieuw op te starten”, reageert voorzitter Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen.

Ook over de gevolgen voor de jeugdcompetities zal Voetbal Vlaanderen zich eerstdaags buigen.