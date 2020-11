Luc Nilis naar Anderlecht, maar eerst polste Club Brugge hem

Luc Nilis (53) keert terug naar Anderlecht. Vanaf maandag volgt de ex-spits met de beste traptechniek ooit de trainingen en mag hij Vincent Kompany bijstaan. Voorlopig gaat het om een vrijblijvende stage, maar Nilis kan de aanvallers tips geven en iets doen aan de armtierige vrije trappen en corners. De supporters zijn in de wolken. “Ook voor mij is dit een droom”, aldus Nilis.

Anderlecht kondigt de comeback van Luc Nilis aan net voor de clasico tegen Standard. De fans waren instant weer gelukkig en ook Nilis zelf is enthousiast. “Ik weet dat het gaat klikken met Kompany. We hebben dezelfde voetbalvisie en ik ben blij dat ik kan terugkeren naar de club van mijn hart. We beginnen met een stage van tien à twaalf dagen en dan maken we een evaluatie. Bedoeling is uiteraard langer door te gaan.”

Na jaren als spitsentrainer bij PSV en Venlo is Lucky Luc dus terug bij Anderlecht, waar hij tussen 1986 en 1994 vier titels en drie bekers won, maar vooral parels van goals maakte. Als je ziet hoe matig de vrije trappen van Sambi Lokonga en co. nu soms zijn, dan kan hij paars-wit nog veel bijleren. Onlangs sprak de 56-voudige Rode Duivel in de podcast Mid-Mid over de perfecte trap. Pure poëzie. “Vanop elke positie rond de box wist ik hoe ik de bal het best in doel kon krullen. In mijn hoofd kende ik de afstand en curve door er zo vaak op te oefenen. Daardoor kon ik altijd naar de bal kijken. Zo is je lichaam altijd in balans en ik heb nog nooit een goal weten weglopen. De bal – echter – is zoals je vriendin. Geef haar geen aandacht en je bent ze kwijt.”

Paars-wit leerde uit het verhaal Pär Zetterberg. Die kreeg in 2019 van het oude bestuur meteen een jaarloon van 340.000 euro, maar bleek dat geld ondanks zijn naam niet waard. Een pijnlijk ontslag volgde. Nilis loopt nu eerst stage. “Stagiair is een totaal verkeerd woord om Nilis te omschrijven”, nuanceerde Kompany direct. “Ik keek enorm op naar Luc en hij komt zijn kennis met ons delen. Anderlecht heeft de luxe om dit soort mensen uit te nodigen.”

Ook Club Brugge polste

Tot voor kort zat Nilis bij het Turkse Ankaragücü met zijn vriend Fuat Capa. Daar verbrak hij zijn contract omdat hij door de coronacrisis te vaak eenzaam op zijn hotelkamer zat, de ploeg te slecht was en hij niet correct betaald werd. Eigenlijk wil Nilis al sinds deze zomer in België aan de slag. Club Brugge polste hem in juni, maar nu slaat Anderlecht toe. “Ik wil de spitsen vertrouwen geven. Nmecha is goed, maar een aanvaller wordt afgerekend op goals.”

Terugkeren naar PSV was geen optie. Bij de laatste titel vergaten ze daar Nilis’ naam te vernoemen tijdens de huldiging. Hij werkte in Eindhoven nochtans met toppers als Depay, De Jong, Bergwijn... “Na elke match analyseer ik de looplijnen, de balaannames en de keuzes van elke spits. Daarmee ga ik dan aan de slag op training.”

Dat wil Nilis ook doen bij Anderlecht. Dat kan een mooi verhaal worden.