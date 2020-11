Nacer Chadli ruilde paars-wit voor Turkije en investeerde in Standard: “Ik hou van Anderlecht, maar moest mijn jeugdclub helpen”

Nacer Chadli (31) was vorig seizoen met 8 goals en 9 assists een sterkhouder bij het zwalpende Anderlecht. Helaas, voor RSCA was het contract te duur om hem te houden. De Rode Duivel vertrok naar het Turkse Istanbul Basaksehir en investeerde daarnaast 1 miljoen euro in (het vastgoedproject rond) Standard, de club van zijn jeugd. Vlak voor de clasico in België praat de dribbelaar voor het eerst over zijn keuzes. “Sclessin moet nu niet omgedoopt worden tot het Nacer Chadli-stadion, hé.”

Jürgen Geril