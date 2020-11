Cultvoetballer Johnny Dusbaba : “Moest Goethals Anderlecht nu zien spelen, hij schoot hen dood”

Vincent Kompany moet Anderlecht grinta bijbrengen, de spelers moeten voor elkaar vechten. Enter Johnny Dusbaba (64), bikkelharde verdediger bij Anderlecht (en Standard) in de gouden jaren 70 en 80. In zeven anekdotes vertelt hij hoe er in zijn tijd banden werden gesmeed. En ja, daar kwam al eens een slaappil voor een jaloerse echtgenoot of een bloedende Argentijn aan te pas. “Toen Van Binst Jean Thissen liet drinken van een champagnefles waarin geplast was, moet hij rennen voor zijn leven.”