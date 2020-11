CLUBNIEUWS. AA Gent vreest voor Yaremchuk en Depoitre, Frutos neemt afscheid van Maradona

Het is weer voetballen geblazen in de Jupiler Pro League. Wij lijstten het belangrijkste nieuws van onze eersteklassers voor u op.

AA GENT. Het blijft wachten op Yaremchuk en Depoitre

“Roman Yaremchuk zit sinds een week in isolatie, op zaterdag zal hij voor het eerst opnieuw getest worden, maar de kans is klein dat dit een negatief resultaat oplevert”, aldus een nuchtere Wim De Decker, die zijn twee andere centrumspitsen wel stappen in de goede richting ziet zetten. ­“Depoitre komt stilaan terug van die spierblessure, maar we bekijken het dag per dag. Kleindienst testte ook positief en was echt heel ziek. Vrijdagochtend werkte hij nog een training af, afhankelijk van een eventuele reactie zullen we ­beslissen met het oog op de partij tegen Zulte Waregem.”

Minder goed nieuws kwam er dan weer over Plastun: “Igor is best wel ziek, weliswaar geen ­Covid-19, maar hij is er dit weekend – net als Marreh – zeker nog niet bij. Roef traint al een poosje mee. Die kunnen we zeker bij de selectie verwachten”, aldus de Gentse coach, die gisteren ook voor het eerst opnieuw kon rekenen op ­Peter Ba­lette, die helemaal genezen is na een coronabesmetting. (ssg)

KV MECHELEN. Mét Steven Defour, nog zonder De Camargo

Vrancken begon met goed nieuws over Defour. De ex-international ondervond geen reactie aan de kuit en trainde twee dagen probleemloos met de groep. Voor De Camargo komt de partij tegen de Mannekes te vroeg. “Igor hervatte de loop­trainingen, maar kreeg toch weer last”, lichtte Vrancken toe. Met de knie van ­Gustav Engvall gaat het stilaan weer wat beter. De Zweed traint opnieuw mee, maar zit tegen Beerschot niet in de selectie.(dige)

ANTWERP. Nog wachten op Verstraete en Nsimba

“Ik ben blij dat we toch een extra dag hebben om ons voor te bereiden”, aldus Leko over de (maandag)match tegen OHL. Handig voor Gelin bijvoorbeeld, die na zijn blessure nog extra trainingen nodig heeft. “Daarom nam ik hem ook mee naar Linz, zodat hij met de groep kon trainen. Ik had niet de bedoeling om hem te laten spelen, tenzij er een noodgeval was. Hopelijk is hij snel weer honderd procent.” Nsimba is nog altijd out en het is afwachten wanneer Birger Verstraete er weer staat. Gisteren trainde hij nog niet mee, vandaag mogelijk wél.(dvd)

ANDERLECHT. Frutos over Maradona: “Je zal altijd mijn grootste inspiratie zijn”

Nicolas Frutos, T3 bij Anderlecht, nam op zijn Instagram afscheid van zijn overleden landgenoot ­Diego Maradona. “Net zoals vele jonge Argentijnen was jij de reden dat ik begon met voetballen”, klinkt het. “Je was de ziel van een gekwetst volk. Je was te vinden op mijn pyjama en onder mijn truitje. Je was, bent en zal altijd mijn grootste inspiratie zijn. Ik hou van je en zal je heel hard missen, Diego. Dat je mag rusten in vrede.” (mah)

KRC GENK. Rouwband voor Anele

RC Genk is al zeven jaar ongeslagen op Cercle, de laatste vier duels werden gewonnen. Twee jaar geleden (2-5) scoorde Maehle al na 24 seconden. Het clubrecord van Thomas Buffel staat nog drie seconden scherper.

De Genkse spelers strijden voor de zesde zege op rij trouwens met een rouwband om de arm, als eerbetoon aan Ngcongca Anele. De Zuid-Afrikaan, die maandag verongelukte, droeg liefst 279 keer het Genkse shirt.(mg)

KV OOSTENDE. Sakala geschorst

Geen Sakala dit weekend op het veld van KV Kortrijk: de aanvaller is geschorst na zijn vijfde gele kaart. Die pakte hij in de wedstrijd op Waasland-Beveren. Mogelijk wordt Hjulsager daarom een rijtje vooruitgeschoven in steun van ­Gueye, waardoor McGeehan op het middenveld begint naast Vandendriessche en D’Arpino. Bataille staat op één kaart van schorsing met vier kaarten, McGeehan en D’Arpino staan op drie gele kaarten. Nathan Verboomen is zondagavond de scheidsrechter.(jve)

CERCLE BRUGGE. Biancone drie weken out

Giulian Biancone ontbreekt vanavond bij Cercle. De rechtsachter liep een spierscheur op in de rechter hamstring en een drietal weken onbeschikbaar. Ook Hazard werd opnieuw niet geselecteerd. Het is al de derde keer dat hij op de ­tribune moet plaatsnemen. Cercle trainde gisteren nog in de late ­namiddag en trok dan weer op ­afzondering naar Oostkamp. Er ­reisden 20 man mee, spits Deman is de zesde man in de selectie. Het is niet uitgesloten dat Clement wat zaal roteren.(kv)

STVV. Méér Limburgers bij Cercle

Positieve selectieproblemen voor Muscat, die zo goed als op volle sterkte kan aantreden tegen de ploeg van ex-Kanarie Nicky Hayen. De Ridder keert terug uit schorsing, Teixeira is opnieuw fit. Het optreden van Vagiannidis, Konaté en Mmaee komt te vroeg. Opvallend: er spelen meer Limburgers bij Waasland-Beveren dan bij STVV. Met Mertens, Wuytens, Reyners en Jackers tellen we er vier in de A-kern. Tel trainer Hayen erbij en je komt aan vijf.(pivan)

OH LEUVEN. Zwaar verdict: Duplus zes maanden aan de kant

OHL-aanvoeder Fédéric Duplus kent het definitieve verdicht van zijn blessure en dat valt niet mee. Zijn gebroken scheenbeen houdt hem ­minimaal zes maanden aan de kant. Bij een operatie kreeg de Fransman een metalen pin in zijn been ter ondersteuning van het scheenbeen. Marc Brys kan achterin ook al geen beroep doen op Tshimanga, die met een ­kleine stressfractuur kreeg af te rekenen. Hij sluit in principe midden volgende week opnieuw aan.(mah)

WAASLAND-BEVEREN. Trainen op kunstgras, Vukotic keert terug

Waasland-Beveren liet niks aan het toeval over en trok gisteren al richting Sint-Truiden, waar het ’s middags nog een training afwerkte op het kunstgras. Aanvoerder Aleksandar Vukotic keert terug uit schorsing. Miguel Viera sloot deze week aan op training, maar een selectie komt nog te vroeg voor de Portugese verdediger. Efford (hamstrings) ontbreekt ook met een blessure.(whb)