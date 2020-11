Koen Casteels moet zich drie keer omdraaien tegen Werder, maar houdt toch drie punten thuis

Wolfsburg heeft vrijdag op de negende speeldag van de Duitse Bundesliga met 5-3 gewonnen van Werder Bremen. Koen Casteels stond zoals gebruikelijk onder de lat bij Wolfsburg.

Bittencourt (13.) bracht Werder al vroeg op voorsprong, Baku (22.) maakte gelijk. Brooks (25.) kwam snel met de 2-1, Mohwald (36.) maakte weer gelijk. Een minuut later bracht Weghorst de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Met een owngoal (47.) zorgde Brooks meteen na rust voor de 3-3, maar Weghorst (76.) en Bialek (90+5.) trokken de drie punten over de streep voor Wolfsburg.

Jérémy Doku speelt gelijk in Frankrijk

In Frankrijk stond Jérémy Doku in de basis bij Rennes, dat 1-1 gelijkspeelde bij Straatsburg, waarbij Matz Sels nog altijd ontbrak met een achillespeesblessure. Thomasson (24.) bracht de Straatsburgers voor, Hunou (61.) zorgde na rust voor de 1-1.

Invallers Benteke en Batshuayi onderuit in Engeland

Bij Crystal Palace, in de Engelse Premier League, vielen zowel Christian Benteke als Michy Batshuayi in tegen Newcastle. Benteke kwam na 66 minuten, Batshuayi pas acht minuten voor affluiten. Newcastle haalde het met 0-2 na late doelpunten van Wilson (88.) en Joelinton (90.).

Cyril Ngonge scoort in Nederland

In Nederland won RKC met 0-2 bij Twente. Cyril Ngonge opende na 22 minuten de score, ook Anas Tahiri en Ahmed Touba stonden in de basis bij de Waalwijkers. Met Lennerd Daneels (46e) en Thierry Lutonda (83e) kwamen er bij RKC bovendien ook nog twee Belgen invallen. Van de vijf Belgen maakte alleen Touba de 90 minuten vol, Tahiri mocht twintig minuten voor tijd gaan rusten, Ngonge dertien minuten later.