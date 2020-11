FC Köln verwacht minstens 40 miljoen euro verlies door pandemie, spelers moeten inleveren

Bundesliga-club FC Keulen verwacht een verlies van minstens 40 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis. Dat zei CEO Alexander Wehrle vrijdag in de lokale krant Kölnische Rundschau.

Wehrle nam voor zijn berekeningen het einde van vorig seizoen en de eerste helft van het huidige seizoen in ogenschouw. Het verlies kan volgens hem nog oplopen door een terugval in de verkoop van merchandising, verminderde tv-inkomsten en de afwezigheid van fans in het stadion.

De club had al “goede en betrouwbare” gesprekken met banken, waardoor er geen gevaar zou zijn om kopje onder te gaan. FC Köln is momenteel zeventiende en voorlaatste met drie punten, maar een degradatie zou volgens Wehrle geen financiële doodsteek betekenen.

Met de spelers is overeengekomen dat ze moeten inleveren. “Die besparing geldt in eerste instantie tot eind januari. Dan kijken we wat de situatie is voor 2021”, aldus de CEO.