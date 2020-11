Toeschouwers in EK-stadions? UEFA wil op 5 maart beslissing nemen over

De Europese voetbalfederatie UEFA wil vrijdag 5 maart beslissen hoeveel toeschouwers er verwelkomd kunnen worden op het EK voetbal. Dat vindt in twaalf verschillende steden plaats.

De UEFA heeft vier secenario’s klaar. Het eerste daarvan is gebaseerd op de aanname dat het coronavirus zodanig onder controle is dat er in de zomer in volle stadions gespeeld kan worden. Het tweede scenario voorziet een bezetting tussen 50 en 100 procent. In de derde variant zou ongeveer een derde van de zitjes bezet moeten zijn. In het vierde scenario blijven de deuren gesloten.

Elke gaststad wordt verzocht om twee tot drie scenario’s te kiezen en daar de komende weken een plan voor uit te werken. Op 5 maart wil de UEFA voor elk van de twaalf locaties definitief bepalen welk scenario daar gevolgd zal worden.