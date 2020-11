Trump: “Ik zal het Witte Huis verlaten als kiescollege Biden verkiest. Maar dan maken ze een fout”

Zijn verlies weigert de Amerikaanse president Donald Trump nog steeds te erkennen, maar de Republikein zei donderdag voor het eerst wel dat hij het Witte Huis zal verlaten indien het Kiescollege Joe Biden aanduidt als nieuwe president. Al zou dat “een fout” zijn, wegens het “massale kiesbedrog”. Een journalist die aandrong, moest het ontgelden: “Jij bent een lichtgewicht. Ik ben de president. Praat niet zo tegen mij!”

Trump beantwoordde voor het eerst sinds de verkiezingen vragen van journalisten, na een videogesprek met Amerikaanse soldaten in het buitenland naar aanleiding van de feestdag Thanksgiving. Zijn laatste Thanksgiving in het Witte Huis? Dat weet hij nog niet, Trump gelooft nog in een tweede termijn.

Maar als het kiescollege voor Joe Biden als president stemt, zal hij dan zijn verlies toegeven? “Het zal iets heel moeilijks zijn om toe te geven, want we weten dat er massale fraude was”, antwoorde Trump. “De vraag is of ik dit apparaat snel genoeg kan doen bewegen. Want tijd staat niet aan onze kant. Al de rest wel, feiten staan aan onze kant. Dit was massale fraude. Dit zou nooit mogen gebeuren in ons land, we zijn precies een derdewereldland.”

Nadat Trump beweringen van fraude opsomde, herhaalde de journalist zijn vraag. “Gewoon voor de duidelijkheid: als het kiescollege voor Joe Biden als president stemt, zal u dan uw verlies toegeven?”

“Als ze dat doen, maken ze een fout”, aldus Trump. “Want deze verkiezing was frauduleus, gewoon zodat je het begrijpt, dit was fraude. Ik bedoel, ze hebben Biden die Obama verslaat, en Obama’s aantal stemmen, op plaatsen waar het telt, in swing states. Tegelijk verliest hij over het hele land van Obama, maar hij verslaat hem in swing states die van belang zijn voor de verkiezing. Dus nee, ik kan dat helemaal niet zeggen.”

Toen de journalist verder aandrong, beet Trump hem toe: “Praat niet tegen mij op die manier. Jij bent maar een lichtgewicht. Praat niet zo tegen mij, praat niet zo, ik ben de president van de Verenigde Staten. Praat nooit tegen de president op die manier. Oké, ik ga een andere vraag kiezen.”

Die luidde: Als het kiescollege toch Joe Biden als president verkiest, zal Trump dan het Witte Huis niet verlaten? “Natuurlijk zal ik dat doen, dat weet je. Maar ik denk dat nog veel dingen zullen gebeuren tussen nu en de twintigste (januari, de dag van de eedaflegging, nvdr.).”

Foto: AP

Wat Biden doet “niet juist”

Joe Biden haalt 306 kiesmannen binnen. Dat is voldoende om een meerderheid van 270 stemmen te halen wanneer de kiesmannen van het Kiescollege op 14 december in de verschillende staten samenkomen en hun stem uitbrengen. Op 6 januari worden die stemmen formeel geteld tijdens een gezamenlijke zitting van het Congres. Biden wordt vervolgens op 20 januari ingezworen als de nieuwe president.

De president zei dat het “niet juist” is dat zijn rivaal intussen een regering aan het samenstellen is.

“Covid gebruikt voor oplichting"

Trump hamerde tijdens zijn gesprek op het vermeende “massaal kiesbedrog”. “Niemand gelooft de cijfers. Joe Biden kreeg geen 80 miljoen stemmen. De cijfers zijn vals, de cijfers zijn corrupt. Het was een vervalste verkiezing en mensen weten het. Daarom zie je mensen betogen over de hele VS op dit moment.”

De president beweerde onder meer opnieuw dat er gefoefeld werd met kiesmachines van Dominion en handtekeningen op briefstemmen, en dat doden stemden. “Ze gebruikten Covid om de mensen van dit land op te lichten. En de hele wereld kijkt toe, en de hele wereld is ons kiesproces aan het uitlachen. De hele wereld kijkt toe en het is iets heel triests.”

“Belangrijkste wat ik ooit deed”

Volgens Trump heeft hij veel verwezenlijkt – zoals het “medisch mirakel” van het coronavaccin waar Biden absoluut geen pluim voor op zijn hoed zal mogen steken – maar is zijn strijd tegen het verkiezingsresultaat mogelijk het belangrijkste wat hij ooit deed.

“We hebben ze betrapt op valsspelen, op stelen”, aldus Trump. Volgens de president gebeurde het nog veel vaker dan waar ze bewijs van hebben, maar hebben “we gewoon geluk gehad dat we ze soms betrapten”. Het zou in elke staat om honderdduizenden valse stemmen gaan, “veel, veel meer dan we er nodig hebben”.

“Rally met tienduizenden aanhangers”

Hij zei ook dat experts hem vertelden dat het onmogelijk was dat hij verloor in Arizona en al zeker in Pennsylvania, met Bidens “anti-brandstof en anti-fracking en alle dingen waar ze tegen staan”. In Wisconsin won hij eigenlijk zelfs, verklaarde Trump, omdat het er “heel, heel nipt” is en ze er “massale onregelmatigheden” vonden. Alleen willen “Big Tech” en “De Fake News Media” dat niet tonen. “Als de media en Big Tech eerlijk waren in dit land, zou dit nooit gebeurd zijn. Het zou zelfs geen wedstrijd zijn en ik zou met een enorm verschil gewonnen hebben. En ik héb met een enorm verschil gewonnen, maar er is nog niet over bericht. Maar de mensen begrijpen wat er gebeurd is.”

Trump zei ook nog dat hij zaterdagavond waarschijnlijk een bijeenkomst met tienduizenden aanhangers zal organiseren in Georgia, waar mensen heel teleurgesteld zijn omdat ze “beroofd” werden. “Want wij wonnen daar met honderdduizenden stemmen. Ik wil niet dat ze teleurgesteld zijn, maar dat zal opgelost worden.”