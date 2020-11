Geen omgevingsvergunning meer nodig voor tijdelijke zorgunits in tuin

Wie een tijdelijke zorgunit in de tuin wil inrichten, zal daar binnenkort geen omgevingsvergunning meer voor nodig hebben. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft daarvoor een ontwerp van decreet gemaakt dat nog voor de zomer van 2021 van kracht zou moeten worden.

Momenteel moet elke unit of bijgebouw een uitgebreid vergunningentraject doorlopen, ook als het tijdelijk is. Het ontwerp van decreet vervangt de verplicht te doorlopen procedure voor tijdelijke zorgunits of zorgwoningen door een eenvoudig meldingssysteem. Demir zal ook nog voorstellen om de verplichte medewerking van een architect voor die tijdelijke units te schrappen.

“We verlagen zo de drempel voor alle mensen die hun zorgbehoevende vader, moeder, kind of vriend in hun eigen thuisomgeving willen verzorgen. Ouderen of zorgbehoevenden kunnen zo langer op redelijk zelfstandige basis in hun vertrouwde omgeving en dicht bij hun naasten blijven wonen”, licht Demir toe in een mededeling.

Er zijn wel randvoorwaarden om de ruimtelijke ordening en de woningkwaliteit te bewaken. Het moet gaan om tijdelijke units in functie van zorgbehoevenden die in de buurt van de woning moet worden geplaatst.

In Vlaanderen waren met de huidige regelgeving vorig jaar 428 meldingen gedaan of vergunningen afgeleverd voor de creatie van een zorgwoning in een bestaande woonst. Dat is een sterke stijging in vergelijking met het jaar voordien.