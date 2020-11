Hooggeplaatste Iraanse atoomfysicus omgekomen: VN manen aan tot terughoudendheid

Na de dood van een hooggeplaatste Iraanse atoomfysicus heeft secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties vrijdag opgeroepen tot terughoudendheid.

“We hebben kennis genomen van de berichten dat een Iraanse wetenschapper vandaag is vermoord in de buurt van Teheran. We dringen aan op terughoudendheid en vinden het noodzakelijk dat acties worden vermeden die zouden kunnen leiden tot een escalatie van spanningen in de regio”, verklaarde Farhan Haq, de woordvoerder van Guterres.

Foto: VIA REUTERS

Volgens de Iraanse regering werd de auto van de atoomfysicus Mohsen Fakhrizadeh vrijdag in een voorstad van de hoofdstad Teheran beschoten door “terroristen”. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zijn er “ernstige vermoedens van Israëlische betrokkenheid”.

Westerse inlichtingendiensten duiden de 63-jarige Fakhrizadeh aan als het brein achter de Iraanse pogingen om atoomwapens te ontwikkelen. Het islamitische regime in Teheran heeft altijd ontkend dat het een eigen atoombom wilde en heeft steeds volgehouden dat het nucleaire programma enkel civiele doelstellingen heeft.

De aanslag op Fakhrizadeh komt op een moment van toenemende bezorgdheid over de hoeveelheid verrijkt uranium die Iran aan het produceren is. In 2015 sloten de grootmachten met Teheran een akkoord dat de productie van verrijkt uranium in het land beperkt, maar de deal staat onder grote druk sinds president Donald Trump de Verenigde Staten drie jaar geleden terugtrok uit het akkoord.