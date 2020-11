China lanceert zijn eerste kernreactor van eigen makelij

China heeft vrijdag zijn eerste kernreactor opgestart die in het land zelf werd geproduceerd. De Hualong One is een belangrijke etappe in het streven van China naar onafhankelijkheid van westerse technologie.

De reactor, die vrijdag aan het nationale elektriciteitsnet werd gekoppeld, kan zowat 10 miljard kilowattuur per jaar leveren en de koolstofuitstoot met 8,16 miljoen ton verlagen, aldus het staatsbedrijf CNNC (China National Nuclear Corporation). China doorbreekt hiermee “het buitenlandse monopolie inzake nucleaire technologie”, zei CNNC in een mededeling.

De Chinese kerncentrales leverden in 2019 slechts 5 procent van de elektriciteitsnoden van het land, volgens de nationale administratie van energie, maar dit aandeel moet stijgen aangezien China tegen 2060 koolstofneutraal wil zijn.

De werkzaamheden om Hualong One te realiseren, begonnen in 2015 en er staan nog zes andere reactoren in de steigers, in China en in het buitenland, preciseerde CNNC. China heeft 47 kerncentrales met een totale capaciteit van 48,75 miljoen kilowattuur en komt daarmee op de derde plaats na de Verenigde Staten en Frankrijk.