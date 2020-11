Sophie Wilmès pareert kritiek op coronabeleid: “Ik begrijp dat niet, wij waren de strengste”

“Ik begrijp de kritiek niet goed, in september waren de regels in België het strengst van heel Europa.” Dat zegt Sophie Wilmès, net zelf genezen van corona, in een interview aan Het Laatste Nieuws. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon vindt de kritiek onterecht. “We hebben bijna altijd de adviezen van experten gevolgd.”

Huidig vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) is afgelopen week opnieuw aan het werk gegaan. Anderhalve maand was ze out door het coronavirus, acht dagen lag ze zelfs op de intensieve zorgen. Dat het “bijzonder onaangenaam” was, vertelt ze daar over. “Wanneer mensen over het virus spreken en vertellen hoe diep het er inhakt, dan is dat absoluut niet gespeeld.”

Opvallend dat net voormalig premier Wilmès het te pakken kreeg. Ze snapte het zelf ook niet. “De realiteit is dat niemand eraan ontsnapt”, zegt ze aan Het Laatste Nieuws. Het heeft haar visie op haar eigenste aanpak van de coronacrisis in ons land niet verandert. Ondanks kritiek. Haar laatste versoepelingen als premier - die op 23 september startten - worden nochtans gezien als hét moment dat de curve in ons land opnieuw de hoogte inging. “Ik begrijp de kritiek niet goed, eerlijk gezegd. De regering volgde niet alleen de Celeval, we waren zelfs nog strikter dan de experts adviseerden. In september waren de regels in België het strengst van heel Europa”, zegt ze. Dat er een akkoord was met wetenschappers, onder meer virologen. En dat het akkoord ook door hén werd ondertekend. “Na het akkoord hebben een aantal mensen zich niet solidair opgesteld. Ik wil er geen ruzie over maken, maar ik stel het wel vast.”

In een interview met De Morgen is ook Jan Jambon fel over de kritiek op het coronabeleid. “Ik weet dat ik alles heb gedaan om een tweede coronagolf te voorkomen”, zegt hij. “Achteraf is het altijd gemakkelijk. Op het moment zelf moet je de zware keuzes maken.” Ook de Vlaams minister-president benadrukt dat de adviezen “bijna altijd” zijn gevolgd. “We hebben hun voorstellen soms kritisch bevraagd, maar dat lijkt me normaal.”