Mama ontdekt hoe haar eigen dochter haar op geniale wijze geld afluist

Klusjes doen in huis in ruil voor een zakcentje, het is de ideale win-win situatie voor vele ouders én hun kinderen. Maar de 13-jarige Anna zag dat anders. Zij slaagde er op geniale wijze in om geld te verdienen zonder de handen vuil te maken in huis.

Een moeder uit Groot-Brittannië deed haar verhaal op sociale media. “Ik heb twee dochters, Anna is dertien en Sue is elf” ,vertelt ze. “Nu Anna een tiener is, vond ik het hoogtijd om haar klusjes te laten doen voor zakcentjes. Zo krijgt ze toch een belangrijke waarde mee, dat je hard moet werken in het leven en dat je niets voor niets krijgt.”

Maar de dertienjarige Anna zag dat anders. Al had haar moeder dat in eerste instantie niet meteen in de gaten. Dankbaar ontving Anna vijftien euro telkens ze een klusje had gedaan, eens het gazon maaien of de keuken opruimen. Die regeling bleek goed te werken. Maar de verbazing was groot toen Anna’s moeder ontdekte dat de klusjes nog eens werden uitbesteed. Het was de kleine zus Sue die, voor de helft van het bedrag, de taken overnam van Anna.

Trots

“Aan de ene kant werd het werk gedaan en Anna betaalde haar zus wat er was beloofd. Aan de andere kant vertelde Anna me niet over deze ‘deal’, ik wist dus niet hoe ze te werk ging”, schrijft de moeder. “Maar ik heb het haar ook nooit echt gevraagd. Ze vertelde me gewoon dat ze ervoor zorgde dat het werk in de tuin gedaan werd, en dat was ook zo. In zekere zin ben ik trots, omdat ik nu weet dat ze kan delegeren en de klus zo ook gedaan kreeg. Anderzijds vraag ik me af of ze haar zus uitbuit?”

De reacties op het bericht van de moeder zijn verdeeld. Iemand reageerde: “In alle ernst, leer haar alles over ondernemerschap, zaken doen en management. Ze heeft er een talent voor.” Maar anderen kwamen met serieuzere suggesties: “Vertel Anna dat het voor jezelf slimmer is om de tussenpersoon te omzeilen en meteen zaken te doen met Sue. Dan zal ze de taakjes misschien toch zelf doen.”