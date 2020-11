Coens op de Afspraak in “clownsvestje” en “kerstplastron”

“De enige verandering die Joachim Coens al heeft aangebracht bij CD&V, zijn zijn opvallende outfits”. Dat, en een iets grotere nadruk op de christelijke waarden, misschien? De helft van alle reacties op sociale media over De Afspraak op Vrijdag gaan over de “kerstboom” die Coens als das had aangetrokken en over zijn handelsmerk, maar dan in andere uitvoering: het geruite vestje.

Net geen jaar geleden maakten Joachim Coens (CD&V), en met hem zijn groene geruite jas, hun fel opgemerkte entree op het hoogste politieke niveau. Nog maar net was hij verkozen tot CD&V-voorzitter, of hij werd aangesteld tot informateur. Coens was overal. Net als zijn jas. In de zomermaanden viel de hype stil. Maar gisteren op Canvas pakte de CD&V-voorzitter nog eens vestimentair uit.

Zijn uitrusting ging op sociale media niet ongemerkt voorbij. “Is dat een kerstboom rond zijn nek?”, vroeg iemand over de grasgroene das met versieringen. En was dat nu toeval, gezien het eerste item in het studiogesprek, namelijk de coronabeperkingen voor Kerst? Coens had gehoopt dat het overlegcomité met iets minder strengere maatregelen zou komen, zodat de kerst “voor meer mensen minder eenzaam zou zijn”. En zondag begint de advent. “Ik heb de commentaar ook gezien op Twitter”, antwoordt Coens op de vraag of hij veel reacties heeft gekregen, “maar voor de rest is het ok”.

“Kid carreau”

Nog meer dan de das, gaat ook de vest van Coens over de tongen. De vergelijking met een clownsvest leidde tot een veel gedeelde ‘lookalike’ met Coens en Bassie, uit Bassie en Adriaan.

Maakt de nieuwe uitvoering van het geruite jasje, deze keer in herfstkleuren, dat het groene jasje van vorige winter niet meer terugkeert. Nee hoor, verzekert Coens. “Dat komt nog terug”.