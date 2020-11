Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste na Overlegcomité: “Er zijn manieren om dit vol te houden”

“Het zal niet eenvoudig zijn voor de mensen om dit ten volle te accepteren”, zei Maarten Vansteenkiste na afloop van de persconferentie van het Overlegcomité. De UGent-psycholoog pleit voor meer psychologische ondersteuning, want het vooruitzicht om de feestdagen in eenzaamheid door te brengen, is voor velen een grote opdoffer. “Maar er zijn manieren om dit vol te houden.”

“We zijn op de goede weg, maar de weg is nog lang.” Dat was de boodschap van premier Alexander De Croo (Open VLD) na het overleg op vrijdag. “Pas als de cijfers laag genoeg zijn, kunnen we het geweer van schouder veranderen.” Lees: aan meer versoepelingen denken. Maar wanneer zijn die cijfers laag genoeg? Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) is dat pas bij 800 nieuwe corona besmettingen per dag. “800 nieuwe besmettingen per dag en 75 ziekenhuisopnames: dat is nog niet ideaal, maar dan ben je op veilige afstand van de storm. Dan kan je spreken over versoepelen, en dat doen we vandaag nog niet”, zei Vandenbroucke.

Ter info: vandaag zitten we aan meer dan 2.500 besmettingen. De weg lijkt dus nog héél lang. Er wordt gesproken over herevalueren midden januari, maar de horeca blijft al zeker toe tot 1 februari.

Hebben we wel voldoende perspectief?

“Het is alleszins al een goed begin om duidelijk en eerlijk te zijn”, zegt Maarten Vansteenkiste (UGent). “De communicatie van de premier was goed en verbindend, maar het zou nog beter zijn om iets concreter te zijn. Om de bevolking tussentijdse doelstellingen te geven.”

Vansteenkiste verwijst daarvoor naar een metafoor: een bergbeklimming. “Het is als een wielrenner die nog een lange afstand moet klimmen. Je kan terugkijken naar de beklimming die al achter de rug is, en blij zijn dat het al zover gelukt is, maar je wilt ook weten hoe ver de beklimming nog is. Zit je aan een derde of ben je halfweg?” Met andere woorden: er is aanmoediging nodig. “Tijdens de koers staan er ook mensen klaar met bevoorrading. Die kunnen concrete mijlpalen naar voren schuiven en ook benoemen wanneer ze behaald zullen worden.”

Vansteenkiste pleit er ook voor om de gevolgen van het lossen van de maatregelen aanschouwelijk te maken. “Visueel communiceren kan nuttig zijn. Als je duidelijk kan weergeven wat er zou gebeuren als we ons níet aan de maatregelen houden, gaan mensen het beter begrijpen. We weten al dat we op korte termijn door de zure appel heen moeten bijten, maar toon ons ook de langetermijngevolgen. Zowel de negatieve als de positieve.”

Hoe kunnen we gemotiveerd blijven om vol te houden?

“Door elkaar te inspireren”, klinkt het. “Deel ideeën met elkaar over hoe je de komende periode doorbrengt, niet alleen op Kerstavond maar ook op andere momenten.” En ook: op maat van de verschillende doelgroepen. “Daar maak ik me wel zorgen om. Een gezin brengt deze periode anders door dan de grootouders die nog zelfstandig thuis wonen, studenten op kot of kinderen die kerstvakantie hebben. En er zijn ook veel singles. Niet elk advies werkt voor iedere mens.”

Vansteenkiste benadrukt hoe belangrijk psychologische ondersteuning daarbij is. “Voor een groot deel van de bevolking is die ondersteuning belangrijk. Minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke sprak over 1.500 extra psychologen die zullen worden ingezet. Ik weet nog niet hoe dat concreet in z’n werk zal gaan, maar ik hoop dat ze snel kunnen beginnen.” De heropening van musea is alvast een goede zaak om de psychologische impact van de coronmaatregelen te compenseren. “Een alternatieve vrijetijdsbesteding die welkom is.”

Gaan mensen zich houden aan de maatregelen, vooral tijdens de feestdagen?

“Dat zal sterk samenhangen met de communicatie in de komende weken”, zegt Vansteenkiste. “Als daar voldoende dankbaarheid uit spreekt en er positief gereageerd wordt op de vele inspanningen van de bevolkingen, kan dat enkel maar aanmoedigen om de maatregelen te volgen. Er is een gemeenschappelijk doel. Hoe meer mensen voor datzelfde doel willen strijden, hoe beter.”

“De mensen moeten aangemoedigd worden om nieuwe dingen te proberen”, zegt Vansteenkiste. “Vertel hen niet alleen wat er niet meer mag, maar ook wat wél nog kan. Afwijken van routine is moeilijk, maar slagen in het proberen van iets nieuws en verfrissend, werkt vaak versterkend voor de mentale gezondheid.”