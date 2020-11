Man doodgestoken in Jumet, dakloze verdachte opgepakt

Een 57-jarige man is vrijdagavond doodgestoken tijdens een ruzie tussen drie mannen in Jumet (Charleroi). Een 47-jarige dakloze is enkele uren later opgepakt, bevestigt het parket van Charleroi. De hoofdverdachte zal worden verhoord in de loop van de dag.

De ruzie gebeurde omstreeks 19 uur, na een dispuut eerder op de dag. “Het slachtoffer bevond zich in de wijk met een vriend, toen ze de dader van de steekpartij tegenkwamen. De vriend van het slachtoffer raakte gewond aan de hand waarna de aanvaller de halsader van de vijftiger doorsneed”, aldus het parket.

Dankzij verschillende getuigenissen kon de dader snel worden geïdentificeerd, die goed gekend is in de wijk. Enkele uren na de feiten werd hij opgepakt. “Hij zal verhoord worden in de loop van zaterdag.”

De 47-jarige is gekend voor feiten van slagen en bedreigingen. Hij heeft al eerdere veroordelingen opgelopen. In de tent van de verdachte zijn volgens het parket blikjes met alcoholische dranken aangetroffen. “Het is mogelijk dat hij onder invloed was van drank toen hij de twee mannen kruiste”, aldus nog het parket.

