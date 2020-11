Niet alle musea doen dinsdag 1 december opnieuw de deuren open: “Niet evident om snel te schakelen”

Gent - Het Overlegcomité besliste dat vanaf dinsdag 1 december de musea opnieuw de deuren mogen openen. Maar toch zal dat niet overal gebeuren. Verschillende Gentse musea wachten nog even af. Hetzelfde geldt voor enkele musea in West-Vlaanderen. In Brussel en Hasselt kunnen cultuurliefhebbers wel opnieuw hun hartje ophalen. Een overzicht.

Oost-Vlaanderen

Niet alleen niet-essentiële winkels, ook musea mogen opnieuw de deuren openen vanaf dinsdag 1 december. Maar dat is voor vele musea makkelijker gezegd dan gedaan. “Een museum is geen winkel in de Veldstraat”, zegt Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van S.M.A.K. “Wij willen onze medewerkers niet voor voldongen feiten stellen maar eerst met hen overleggen. Daarnaast willen we ook luisteren bij andere musea hoe zij dit zien”, zegt Van Cauteren.

Ook bij STAM Gent is een gelijkaardig geluid te horen. “Alles kan, maar het zal niet evident zijn om snel te schakelen en al op 1 december de deuren te openen. Wij wachten het overleg af met de andere Gentse musea voor we een beslissing nemen”, zegt Frederik Verstraete, woordvoerder bij STAM Gent. Dat overleg vindt pas maandag - dus 1 dag vóór 1 december - plaats.

Bij S.M.A.K. zijn ze heel blij met het perspectief om opnieuw de deuren te kunnen openen, al komt de timing voor het museum een beetje ongelukkig. “2 dagen voor de lockdown hadden we net een nieuwe tentoonstelling opgebouwd. Die hebben we intussen voor de helft moeten ontmantelen, omdat het materiaal op een bepaalde manier moet worden geconserveerd. Die expositie klaarzetten voor publiek is secuur werk, daar zullen weer enkele dagen overgaan”, zegt Van Cauteren.

Van Cauteren denkt dat S.M.A.K. ten vroegste op 8 december zal openen, al is 14 december waarschijnlijker. Hij is tevreden met de beslissing en communicatie van het overlegcomité, en de voorzichtige stappen uit de lockdown. “Corona is een langetermijnverhaal waar wij alert en bezorgd om blijven. We moeten er samen koste wat het kost voor zorgen dat er geen derde golf komt.”

West-Vlaanderen

In Flanders Fields in Ieper en de Brugse musea zullen dinsdag nog geen publiek toelaten. In Brugge willen ze gefaseerd openen en beginnen ze met de drie grootste, in Ieper openen ze de deuren op 15 december.

“Ik was wat geschrokken toen ik hoorde dat musea al vanaf dinsdag weer publiek mogen ontvangen”, zegt directeur Peter Slosse. “De sector had eerder gevraagd om na de lockdown vanaf half december opnieuw te mogen openen. Daarom hebben wij besloten om het bij 15 december te houden.”

Het museum voorziet in de nodige veiligheidsmaatregelen zoals het ook al tijdens de eerste lockdown deed. “Mensen moeten reserveren en we mogen maximaal 25 personen per kwartier ontvangen”, legt Strosse uit.

Ook in de stedelijke musea van Brugge zal dinsdag nog niet veel te beleven zijn. “We zitten begin deze week samen om te bekijken wat er mogelijk is”, vertelt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “We zijn zeer blij met de beslissing, want zo valt er weer iets te beleven in de stad. Ook de lokale handelaars zullen daar voordeel uit halen. Maar we zullen niet alle dertien musea die de stad rijk is, meteen openen. We mikken in de eerste plaats op de plekken waarvan we weten dat er publiek op afkomt. Het gaat om het belfort, de meest bezochte plek in Brugge, het Groeningemuseum en het Sint-Janshospitaal waar de expo ‘Memling Now: Hans Memling in de actuele kunst’ normaal vanaf 1 oktober zou openen. Boven wordt een groot deel van onze medewerkers ingezet in woon-zorgcentra. Als we hen zomaar terugtrekken om alle musea te kunnen openen, komen die instellingen in de problemen. Maar we zullen dit tijdig evalueren”, aldus nog Blontrock.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Kortrijkse musea zullen heropenen.

Brussel

Cultuurliefhebbers kunnen vanaf dinsdag 1 december ook opnieuw hun hartje ophalen in een reeks musea in Brussel. Zaterdag was de heropening bevestigd van onder meer de tentoonstellingen in Bozar, van het Magritte Museum, het BELvue museum, Autoworld, Train World en ook van de kostuumverzameling van Manneken-Pis.

In Bozar, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, zijn vanaf dinsdag de tentoonstellingen “Danser brut”, “Hotel Beethoven” en “Philippe Vandenberg. Molenbeek”, die voor de gedwongen sluiting al liepen, weer te bezoeken. Daarnaast is er ook een nieuwe expo: “Facing Van Eyck. The Miracle of Detail”.

“Hoewel de dagelijkse coronacijfers hoopgevend dalen, zijn we ons ervan bewust dat de volksgezondheid zich nog steeds in een precaire situatie bevindt”, stelt Bozar. “De interne diensten stellen dan ook alles in het werk om het publiek opnieuw te kunnen ontvangen op veilige en comfortabele wijze.” Maatregelen die eerder al golden, zoals verplicht mondmasker en online reserveren, blijven van kracht.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) laten weten dat het Magritte Museum op 1 december opnieuw opengaat. Het Old Masters Museum en de tijdelijke tentoonstellingen heropenen op donderdag 3 december, de andere collecties pas later.

Fans van auto’s kunnen vanaf dinsdag weer terecht in Autoworld, in het Jubelpark. De expo “Mazda 100 years” wordt verlengd tot in januari, en vanaf 18 december start de tentoonstelling “Skoda 125 years”. Treinliefhebbers kunnen dan weer vanaf dinsdag opnieuw terecht in Train World, aan het station van Schaarbeek.

En ook de garderobe van Mannenken-Pis, die bestaat uit meer dan duizend kostuums, kan vanaf 1 december van naderbij worden bekeken.

Limburg

De stedelijke musea in Hasselt - het Jenevermuseum, het Stadsmus en het Modemuseum Hasselt - openen vanaf dinsdag opnieuw de deuren. Ook het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is klaar om op 1 december terug open te gaan. Het Openluchtmuseum in Bokrijk is al sinds oktober geopend als gratis wandelpark en zal open blijven tot en met 3 januari.

In de drie musea van de stad Hasselt lagen de plannen voor een heropening klaar. Dat zal gebeuren met dezelfde coronamaatregelen, waarbij bezoekers online een ticket kopen en een tijdslot reserveren. “Het scenario was wel voorzien, maar wij zijn ook verrast. We zijn blij dat we de werking terug kunnen openzetten”, zegt Hasselts schepen van Cultuur Joost Venken (RoodGroen+). “We weten hoe we maatregelen kunnen nemen. Hier en daar zijn er wat verfijningen, maar op zich zal het vergelijkbaar zijn met de vorige keer.”

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren opent dinsdag eveneens de deuren. “We hoopten om 14 december te kunnen heropenen, dus het is een verrassing dat het vervroegd is. Dit weekend gaan we alles in het werk stellen om al te openen”, zegt An Christaens (CD&V), schepen van Cultuur in Tongeren. “We gaan een paar extra schermen plaatsen, maar de coronamaatregelen waren er natuurlijk al. Het is dus kwestie van de tools weer open te stellen voor registratie. De verfwerken die aan de gang waren, worden ook even gestopt zodat bezoekers alles kunnen bekijken.”

Het museumwandelpark en de openluchtspeeltuin in Bokrijk blijven geopend tot en met zondag 3 januari. Die beslissing werd eerder deze maand al genomen, dus de nieuwe maatregelen veranderen niets aan de huidige werking. In normale omstandigheden is Bokrijk in deze periode van het jaar ook niet als museum geopend. Er zal dit jaar ook geen winterevenement in samenwerking met het provinciaal domein Dommelhof plaatsvinden.

Antwerpen

In Antwerpen daarentegen wachten de musea af tot na de publicatie van het ministerieel besluit. “De beslissing of we op 1 december kunnen heropenen, wordt maandag genomen. Van zodra het ministerieel besluit er is, wachten wij op een ‘go’ van de burgemeester”, zegt Nadia De Vree, persverantwoordelijke voor de musea in Antwerpen.

Vlaams-Brabant

Voor Museum M in Leuven is 1 december nog te snel om te heropenen. “We zijn blij, maar ook wel verrast”, zegt perswoordvoerder Hanne Gregoire. “1 december komt er heel snel aan, het lijkt ons niet haalbaar om dan al opnieuw te openen. We willen dus nog even afwachten.” Maandag staat er een intern overleg gepland, waarop meer duidelijk zal moeten worden. “De directeur overlegt ook met andere musea, en stad Leuven is ook nauw betrokken.”

Bij de vorige heropening na de eerste lockdown had het museum een systeem met tijdssloten en een bezoekerstraject opgezet. “We willen die systemen opnieuw evalueren en kijken of ze nog voldoen aan de nieuwe maatregelen. En daarnaast zullen we ook echt letterlijk de kunstwerken moeten afstoffen en de zalen klaarmaken, dat vraagt wat tijd”, aldus Gregoire.

Het Africamuseum in Tervuren schrijft op zijn website dat het wel opengaat. “Wij hebben een protocol opgesteld samen met andere musea, waarin we de regels rond mondmaskers, ontsmetten, poetsen en dergelijke, hebben vastgelegd”, zegt Guido Gryseels, algemeen directeur van het Africamuseum. “Zo kunnen de permanente en de tijdelijke tentoonstelling in alle veiligheid opnieuw openen.”

De dag dat de tweede lockdown inging in ons land, zou er normaal gezien net een nieuwe tentoonstelling van een hedendaagse Congolese kunstenaar starten in het Tervuurse museum. “We zijn blij dat we de tentoonstelling vanaf dinsdag dan toch aan het publiek kunnen tonen”, besluit Gryseels.