Leuven gebruikt kleurencodes om drukte te monitoren bij heropening winkels

Leuven / Aarschot / Vilvoorde - Stad Leuven gaat een kleurenbarometer gebruiken om aan te geven op welke plekken het druk is, bij de heropening van de winkels dinsdag. “Op de website van de stad en via sociale media kan iedereen zo nakijken wanneer het geen goed idee is om naar de winkelstraten af te zakken”, zegt Leuvens schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). Ook Aarschot en Vilvoorde zijn klaar om de winkels weer te openen.

Vrijdagavond heeft het Overlegcomité beslist dat de niet-essentiële winkels vanaf dinsdag 1 december opnieuw mogen openen. Stad Leuven neemt alvast een aantal maatregelen om een grote drukte in de winkelstraten te vermijden.

Zo worden er extra stewards ingezet en gaat de politie de drukte monitoren. “Zij geven dan door aan de stad op welke plaatsen het druk is. De stad communiceert de drukte naar de bevolking aan de hand van een kleurenbarometer met drie kleuren: groen, oranje en rood. Zo kan iedereen makkelijk zien wanneer er op welke plaatsen al te veel volk is”, aldus Geleyns.

De Bondgenotenlaan, een belangrijke winkelstraat in Leuven, wordt op zaterdagen en koopzondagen bovendien verkeersvrij gemaakt. “We willen die koopzondagen wel nog toelaten, omdat het volk dan beter gespreid kan worden”, zegt Geleyns. “Daarom ben ik ook blij dat de winkels al op 1 december mogen openen, in plaats van midden december zoals eerst gezegd. De komende maand wordt een drukke periode, en anders had iedereen zijn of haar koopjes op slechts twee weken moeten doen.” Er wordt nog bekeken of van de Mechelsestraat, de smalste winkelstraat van Leuven, eventueel een eenrichtingsstraat gemaakt kan worden.

In Aarschot verwacht burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) geen grote problemen. “Wij hebben in Aarschot geen grote ketens die veel volk aantrekken, onze handelaars hebben kleine winkels waar je eerder één op één advies krijgt. Bovendien zijn de straten breed genoeg om afstand te houden. We blijven ondertussen in nauw overleg staan met de handel. Richting kerst zullen we de drukte wel monitoren.”

Ook Hans Bonte (SP.A), burgemeester van Vilvoorde, heeft de ambitie om op 1 december de winkels weer te openen. “Dan zullen we er uiteraard ook op toezien dat de drukte beperkt blijft, door bijvoorbeeld dranghekken te plaatsen en looprichtingen aan te duiden. De ervaring en de expertise is er.” Maandag zit Bonte nog samen met de sector om concretere maatregelen uit te werken.