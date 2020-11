Rotterdam, Eindhoven en Dordrecht sluiten winkels eerder door drukte, veel Belgen shoppen over de grens

In de zuidelijke Nederlandse stad Eindhoven moeten alle winkels om 16.00 uur sluiten vanwege te grote drukte in het centrum. Ook in Dordrecht was dat het geval. In Rotterdam was dat een uurtje later. En ook in Amsterdam was het erg druk zaterdagmiddag.

Sinds 15.00 uur mogen winkeliers in Eindhoven geen nieuwe klanten meer binnenlaten. “Door de drukte kunnen mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarmee komt de volksgezondheid in het gedrang en moeten we de winkels sluiten”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

“Black Friday, Sinterklaas, kerstinkopen en een grote toestroom vanuit België zijn de oorzaken van de drukte”, zegt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De gemeentewoordvoerder wil nog niet vooruitlopen op zondag, maar “als de situatie vergelijkbaar is met vandaag, zijn dit soort maatregelen ook morgen nodig”, stelt hij. “We roepen al twee dagen op alleen naar stad te gaan, en alleen als dat dringend nodig is. Dus hopelijk draagt dat er aan bij dat mensen zondag nog eens nadenken voor ze naar het centrum komen.”

Rotterdam ook dicht

De burgemeester van Rotterdam besloot ook dat het te druk was in de winkels vandaag. Vanaf 17 uur mag niemand de winkels meer binnen. Om 18 uur moeten de winkels er allemaal leeg zijn. Normaal zouden die zaterdag tot 20 uur open mogen zijn. De vervroegde sluiting geldt niet voor de supermarkten.

Vrijdag sloot de burgemeester de winkels ook al 45 minuten vroeger door massa’s mensen die nog vlug iets wilden meepikken van ‘Black Friday’.

Ook de stad Dordrecht sloot om 16.00 uur alle winkels, meldde de burgemeester. En ook in Amsterdam was het erg druk vanmiddag. Daarom werd op bepaalde plaatsen met eenrichtingsverkeer gewerkt. En ook in Roermond werd de outlet vroeger gesloten door de drukte.