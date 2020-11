Duizenden protesteren in Frankrijk tegen omstreden wetswijziging en politiegeweld

Na meerdere gevallen van brutaal politiegeweld zijn in Frankrijk zaterdag duizenden mensen de straat opgegaan om daartegen en tegen een omstreden wetswijziging ter bescherming van de politie te protesteren.

Er waren onder andere betogingen in Straatsburg, Marseille en Lyon.

In Parijs en de Bretoense hoofdstad Rennes kwam het tot rellen. In Parijs wierpen betogers barricaden op en gooiden ze met voorwerpen naar de politie. In Rennes zette de politie traangas in.

De wetswijziging wil volgens de regering de politie beter beschermen, onder andere door de verspreiding van videobeelden over politieoperaties in te dammen. Velen zien echter de persvrijheid in gevaar komen.

Precies via dergelijke beelden was deze week twee keer brutaal politieoptreden te zien: maandag het agressief ontruimen van een migrantentententenkamp, donderdag hoe een zwarte muziekproducer werd aangepakt.

Van vier in deze zaak verdachte agenten is zaterdag de vrijheidsberoving uit hoofde van het onderzoek (“garde à vue”) verlengd.