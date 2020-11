Vroedvrouwen uit thuiszorg vallen uit de boot voor federale premie

De vroedvrouwen die aan huis komen, krijgen geen federale aanmoedigingspremie. Dat meldt de Vlaamse Beroepsvereniging van Vroedvrouwen. “Dit is onaanvaardbaar. Iedere zorgverlener die in moeilijke omstandigheden zich elke dag inzet om de essentiële zorg te geven, verdient dezelfde waardering. Vroedvrouwen die werken aan huis vormen daar geen uitzondering op. We dienen in ons land te investeren in de toekomst”, zegt voorzitster Marlene Reyns.

Deze maand besliste de federale regering dat het ziekenhuispersoneel een extra premie krijgt als waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Ook de thuisverpleegkundigen in loondienst worden beloond met dezelfde ondersteuning.

Maar vroedvrouwen die aan huis komen hebben hier geen recht op. “Het virus ontziet niemand, dus ook niet de zwangere of bevallen vrouw, de baby en hun omgeving. De vroedvrouw bleef steeds zorg geven zonder onderbreking en zij blijft op post om de beste zorg te geven aan moeder en kind. Dit is investeren in de toekomst en dit is waar vroedvrouwen voor staan, COVID-19 houdt hen hierin niet tegen”, klinkt het zaterdag in een reactie.

(belga)