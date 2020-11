Hij is dan toch menselijk: Erling Haaland mist reuzenkans voor Borussia Dortmund

Erling Haaland zal vannacht niet al te best slapen. De Noorse spits, dit seizoen alweer een garantie voor doelpunten, mistte in de absolute slotfase van de wedstrijd tegen Köln een kans die hij anders altijd scoort. Haaland had de bal voor doel maar binnen te duwen, maar met de buitenkant van zijn linkervoet kon hij het leer niet kadreren. Het was overigens een dure misser, want Dortmund leed zo zijn tweede nederlaag van het seizoen.