Bondscoach Ives Serneels wil met Red Flames groepswinst afdwingen: “We hebben alle troeven in hand”

De Red Flames kunnen zich dinsdag in Leuven van een ticket voor het EK verzekeren. Daarvoor moet er gewonnen worden van Zwitserland. “De groep is zich daar goed van bewust”, verklaarde bondscoach Ives Serneels zaterdag in Tubeke. “Iedereen is in vorm en de voorbereiding verliep naar wens.”

Voor de laatste wedstrijd is België tweede in de groep en ook bij een nederlaag houdt het die plaats, die recht geeft op een barrageduel, vast. Maar daar wil Serneels niet aan denken. “We gaan voor de rechtstreekse kwalificatie. We hebben nog alle troeven in hand om dat te verwezenlijken.”

De Red Flames kunnen ook nog bij de beste drie tweedes eindigen en ook die zijn rechtstreeks geplaatst. “Maar daarvoor zijn we dan weer afhankelijk van de resultaten in andere groepen, terwijl we het gewoon zelf nog in de hand hebben. We moeten gewoon winnen van Zwitserland. In ons hoofd bestaat er geen ander scenario.”

Het zal dan wel beter moeten dan in september, toen de Flames in Zwitserland een 2-1 nederlaag leden. “We zijn slecht begonnen aan die partij slecht. Deze keer moeten we er meteen staan. We moeten het balbezit opeisen en dan zijn we tot veel in staat. Dat we de vorige keren niet wonnen van Zwitserland, mag niet door ons hoofd spoken. Al wat telt is deze match en dat geldt net zo goed voor de Zwitsers. We hebben de kwaliteiten en het potentieel. Dat moeten we maximaal gebruiken.”