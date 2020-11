15 december 2019. Dat was de laatste keer dat Benito Raman nog eens gescoord had in de Bundesliga. In de wedstrijd tegen Mönchengladbach is daar zaterdagavond eindelijk verandering in gekomen. Raman bracht Schalke in de eerste helft langszij met een aardige volley. Uiteindelijk ging Schalke toch nog met 4-1 de boot in. Het was al de negende competitiewedstrijd dat Schalke niet kon winnen. De club kampeert dan ook op een laatste plaats in de Bundesliga.