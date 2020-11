Mbaye Diagne leeft nog: spits scoort hattrick voor Galatasaray

Mbaye Diagne heeft nog eens van zich laten spreken, zij het deze keer eens in positieve zin. Diagne speelt na zijn mislukte avontuur bij Club Brugge opnieuw voor Galatasaray en doet het daar niet onaardig. Dit seizoen was hij er in twaalf wedstrijden al goed voor zes doelpunten. Dat doelpuntenaantal dankt de excentrieke spits vooral aan de wedstrijd van zaterdag tegen Rizespor. Daarin was hij goed voor een hattrick.